Objectivo dos assassinos de apresentadora angolana era roubar viatura  

A polícia angolana revelou esta segunda-feira que objectivo do homicídio de uma apresentadora da televisão pública e do seu motorista, pelo qual cinco pessoas foram detidas, terá sido o furto da viatura em que as vítimas seguiam.

O homicídio a tiro de Beatriz Fernandes e de Jomance Muxito aconteceu em Luanda, a 26 de Outubro, e chocou a sociedade angolana, dada a violência do crime, ao qual terão assistido os filhos menores da apresentadora da Televisão Pública de Angola.

O homicídio da apresentadora foi anunciado, a 26 de Outubro, em lágrimas, por uma colega de Beatriz Fernandes, em plena emissão da Televisão Popular de Angola.

De acordo com os dados apresentados ontem pelo Serviço Investigação Criminal (SIC) de Luanda, os cinco suspeitos – um angolano, um natural da República do Congo e outros três da República Democrática do Congo – têm entre 25 e 53 anos e utilizaram neste crime uma viatura furtada dias antes, a 21 de Outubro, a um cidadão português, na zona de Viana, arredores da capital.

Utilizando essa viatura, a 25 de Outubro, os cinco suspeitos “visualizaram”, cerca das 20:00, a viatura Toyota Prado em que seguiam Beatriz Fernandes e o motorista, Jomance Muxito.

Pouco depois, já perseguindo as vítimas, a viatura daquele grupo “embateu ligeiramente” no carro da apresentadora da TPA: “O condutor parou para ver os danos causados pelo embate, de seguida desceram os suspeitos identificados como Guexo e Ady, e depois os demais, que sob ameaça de morte renderam o condutor, sem que soubessem que dentro da viatura iam uma senhora e dois menores, e levaram a viatura”, explicou o SIC, em comunicado.

Posteriormente, levantaram de duas contas bancárias da apresentadora um total de 100.000 kwanzas, tentando depois vender a viatura Toyota Prado no bairro do Palanca, em Luanda.

Já cerca das 03:00 de 26 de Outubro, a polícia angolana descreve que os suspeitos levaram as vítimas para uma mata, em Viana, “ainda com as crianças a bordo” e depois de “maus-tratos” infligidos a ambos, dispararam dois tiros sobre a apresentadora e três sobre o motorista, abandonando em seguida as duas crianças, filhas de Beatriz Fernandes, na rua.

Os cinco suspeitos foram apresentados ontem à imprensa pela polícia angolana, que refere ainda ter apreendido, durante as investigações, quatro viaturas e uma metralhadora AKM: “As investigações prosseguem, para o esclarecimento total do crime”, refere o Serviço de Investigação Criminal.