Nyck De Vries completa alinhamento da equipa de Fórmula 2 da Prema Theodore Racing

A Prema Theodore Racing anunciou ontem que o alinhamento da equipa que vai disputar o campeonato de 2018 de Fórmula 2 está encerrado, com a entrada de Nyck De Vries. O piloto holandês, de 22 anos, integra o programa de jovens pilotos da McLaren, e irá competir na Fórmula 2 pelo segundo ano.

Campeão mundial por diversas vezes nas competições de karts, Nyck De Vries inicou a carreira em monolugares em 2012, começando a competir na Fórmula Renault onde conquistou uma taça europeia e uma competição nos Alpes, terminando na terceira posição na edição de 2015 do campeonato de Fórmula Renault 3.5.

Depois de um período na GP3 Series, De Vries estreou-se na Fórmula 2 este ano, alcançando uma vitória na terceira corrida, no circuito de Monte Carlo: “Gostaria de agradecer a toda a gente que esteve envolvida nesta oportunidade que me foi concedida. Estou muito contente por integrar uma equipa de tanto sucesso como a Prema e pela confiança que depositaram em mim. Estou entusiasmado pela chegada de novos desafios que o campeonato de 2018 de Fórmula 2 irá trazer, que seja muito competitivo e que vença o melhor!”, referiu o piloto holandês num comunicado da Prema Theodore Racing, equipa com ligações à Sociedade de Jogos de Macau.