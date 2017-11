Mais de 50 motoristas pedem a Zheng Anting indicações sobre emprego com salário de 40 mil patacas

O deputado Zheng Anting afirmou recentemente na Assembleia Legislativa (AL) que é difícil contratar motoristas, ainda que o salário mensal seja de 40 mil patacas. No encalço da afirmação, mais de meia centena de motoristas profissionais deslocaram-se ontem ao escritório de Zheng Anting, pedindo-lhe para indicar onde se podem encontrar empregos com uma tal remuneração, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Tong Chak Sam, presidente da Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte de Macau, questionou se as palavras de Zheng eram apenas dirigidas aos motoristas importados. Outro indivíduo, Pang, também esteve presente e declarou que tentou contratar um motorista oferecendo-lhe um salário de 40 mil patacas, porém o condutor teria de, para além de conduzir, carregar sacos de arroz com 50 quilogramas até ao sexto andar de edifícios: “Ninguém quer ter esse trabalho”, disse à mesma emissora.

Zheng Anting identificou 34 motoristas que se dirigiram ontem ao seu gabinete e afirmou que vai ajudá-los a corresponder à demanda das pequenas e médias empresas do território. O deputado criticou o Governo, apontando que não concretizou bem a correspondência entre empregados e empregador e que por isso “existem vagas que ninguém ocupa”.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) anunciou ontem que vai realizar, na próxima Sexta-feira e Sábado, das 10h às 18h, no Centro de Formação de Segurança e Saúde Ocupacional da DSAL, acções de recrutamento de motoristas de transportes ligeiros de mercadorias.

As acções de recrutamento irão contar com a participação de 120 empresas, e a DSAL estima que se verifique uma oferta de 300 vagas para motoristas de transportes ligeiros de mercadorias. Naqueles dois dias serão prestados serviços de entrevistas ‘in loco’ e consultas sobre a Lei das relações de trabalho e formação profissional. Os candidatos a emprego interessados nesta profissão poderão efectuar a sua candidatura.