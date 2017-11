Lucros da indústria chinesa subiram 23,3 por cento em Outubro

Os lucros das principais firmas industriais chinesas subiram 23,3 por cento, em termos homólogos, em Outubro, para 6,25 biliões de yuan, anunciou esta segunda-feira o Gabinete de Estatísticas (GNE) chinês.

Entre as 41 empresas analisadas, todas com lucros anuais superiores a 20 milhões de yuan, 38 obtiveram um aumento de lucros nos primeiros dez meses do ano.

As empresas de alta tecnologia foram as que registaram maior crescimento, sobretudo as que fabricam equipamento de alta gama e de novos materiais, indicou.

“Os lucros industriais cresceram a um ritmo relativamente alto e foram alcançadas muitas melhorias em termos de eficiência e rentabilidade”, disse He Ping, estatístico do GNE, citado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.