José Tavares mantém “atitude aberta” sobre criação de mercado nocturno  

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), disse que vai manter uma atitude aberta relativamente à criação de um mercado nocturno no Lago Sai Van. O IACM propôs a criação de um mercado nocturno na Praça do Lago Sai Van em 2012, mas o plano foi suspenso devido a objecções. José Tavares disse ontem, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que há muitas coisas que podem ser discutidas: “Se for possível, vamos fazê-lo, se não, não o faremos”. O dirigente acrescentou ainda que é necessário ver se há oportunidades e necessidades de negócios e se os cidadãos esperam ter um mercado nocturno de longa duração e se isso é atraente. O responsável disse ainda que as associações relacionadas também precisam de deixar claro se este mercado nocturno de longa duração é necessário, e se factores, incluindo o desenho geral e a gestão da emissão de fumo, gases e ruídos devem ser considerados.

