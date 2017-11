Investigador sugere implementação do Direito Especial de Saque português em Macau  

A primeira cimeira de ‘Think Tanks’ da China e dos Países de Lingua Portuguesa, que se realizou na tarde de ontem no Centro de Ciência de Macau, deixou sugestões sobre a forma como devem evoluir os ‘Think Tanks’ locais. Li Zhiqin, investigador chinês, sugere que Macau deve adoptar o direito especial de saque actualmente em vigor em Portugal.

Elisa Gao

Organizada pela Comissão de Investigação Estratégica da Associação Comercial de Macau, a primeira “Cimeira dos Think Tanks da China e dos Países de Língua Portuguesa” foi ontem realizada no centro de conferências do Centro de Ciência de Macau. O certame teve como objectivo reunir ‘think tanks’ e universidades da China e dos países lusófonos e aprofundar a comunicação entre diferentes ‘Think Tanks’ mundiais, de modo a construir uma plataforma de cooperação de ‘think tanks’ para o desenvolvimento futuro de Macau.

Na cimeira foi apresentado o Relatório de Desenvolvimento Económico e Comercial entre a China e Países de Lingua Portuguesa 2017” e foram realizados dois sub-fóruns sobre as iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota” e “Inovação e Globalização”.

Num segundo fórum, realizado na parte da tarde, alguns investigadores dos ‘Think Tanks’ presentes partilharam as suas opiniões sobre os ‘Think Tanks’ de Macau. Gu Jiafeng, vice-director do Instituto da Educação e Investigação da Inovação da Universidade de Pequim propôs três direcções que os ‘Think Tanks’ de Macau podem tomar. Em primeiro lugar, Gu Jiafeng considerou que Macau deveria ter um posicionamento preciso no desenvolvimento dos ‘Think Tanks’, que não precisaria de ser muito globalizado, mas teria de estar de acordo com as especificidades de Macau: “Eu sugiro que Macau não precisa de desenvolver Think Tanks académicos, pode fazer alguns estudos sobre modos de vida de Macau e as políticas governamentais, ou combinar estudos sobre os problemas dos países ao longo da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’. Isto é chamado de massa tipo, que pode obter o reconhecimento social e a rápida expansão em pouco tempo”.

Gu Jiafeng sugeriu que Macau pode afirmar-se como um porto de dados que pode produzir relatórios persuasivos sob essa plataforma de dados. Mas Macau também deveria saber como atrair talentos globais para o desenvolvimento de ‘Think Tanks’ locais, considerou.

Liu Zhiqin, investigador sénior do ‘Think Tank’ da República Popular da China – Instituto Chongyang para Estudo de Finanças da Universidade Renmin da China, sugeriu o estabelecimento do Direitos Especiais de Saque portugueses em Macau: “A China e os países de língua portuguesa devem considerar a criação de Direitos Especiais de Saque, um direito facultado aos países de língua portuguesa. Agora o desenvolvimento dos países de língua portuguesa carece de capital, por isso sugerimos estabelecer este Direito Especial de Saque português em Macau para as necessidades dos países de língua portuguesa em projectos especiais”, defendeu.

Após a conclusão do encontro, o PONTO FINAL falou com Cai Mingwei, director da Comissão Organizadora, que considerou que a iniciativa pode abrir as portas à edificação de toda uma nova indústria em Macau: “Este é um começo, temos alguns ‘think tanks’ locais, mas para ser um com poder discursivo global, ainda temos um caminho a percorrer. Então esperamos que este seja um começo”.

No que diz respeito ao conselho para definir Direitos Especiais de Saque em Macau, Cai comentou: “Os Direitos Especiais de Saque são um pouco complicados, ainda é novo em Macau, só podemos fazer esforços para construir uma plataforma para discutir a sua viabilidade”.

A Comissão de Investigação Estratégica da Associação Comercial de Macau é um ‘Think Tank’ que estuda os países de língua portuguesa e as Iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota”.