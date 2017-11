IACM soluciona problema de altar de Tou Tei em parceria com os Kai Fong  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) exigiu que seja removido o altar do Deus Tou Tei situado na Rua do Padre Eugénio Taverna: De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o organismo mudou as indicações, anteriormente emanadas, para que fossem limpos os objectos que ocupavam a via pedestre. José Tavares, presidente do Conselho de Administração do IACM, disse, citado pela mesma estação, que o IACM estabeleceu uma solução com os Kai Fong para que estes deitem abaixo a cobertura, o forno e o altar. O responsável disse que esperava que o altar de Tou Tei pudesse ser afastado um pouco porque a rua é muito estreita. José Tavares espera ainda melhorar as condições da estrada e atender às necessidades dos peões.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...