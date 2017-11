Guiné Bissau duplica exportações para a Europa, mas saldo ainda é negativo  

A Guiné-Bissau duplicou o volume de exportações para a Europa, passando de 3,3 milhões em 2014 para 6,6 milhões no ano passado, mas o saldo é negativo devido aos 126 milhões de euros em importações.

De acordo com os dados disponibilizados à agência Lusa pelo instituto oficial de estatísticas na União Europeia, o Eurostat, nas vésperas da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, as importações de produtos europeus desceram de 160 milhões de euros, em 2015, para 117 milhões no ano seguinte, mas voltaram a subir para 126,8 milhões no ano passado.

As exportações para o continente europeu, no entanto, são bastante menores, apesar de terem duplicado entre 2014 e 2016 – desceram de 3,3 milhões em 2014 para 2 milhões em 2015 mas subiram para 6,6 milhões no ano passado.

Assim, o saldo das trocas comerciais entre a Guiné-Bissau e os 28 países da União Europeia permanece negativo, tendo evoluído de 156,6 milhões em 2014 para 115 milhões em 2015 e 120,2 milhões no ano passado.