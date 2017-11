GIT vai submeter carruagens do metro ligeiro a testes dinâmicos no próximo ano

O director do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), Ho Cheong Kei, revelou ontem que os testes dinâmicos às carruagens do Metro Ligeiro serão realizados no próximo ano. Durante o programa Fórum Macau da TDM – Rádio Macau, o dirigente disse ainda esperar que a parte principal da superestrutura do armazém de material circulante seja concluída no final de 2018. Os sistemas electromecânicos e ferrovias serão instalados de seguida.

As carruagens – que começaram a chegar ao território no início deste mês – irão chegar em conjuntos de 10, a cada mês, sendo que em Março do próximo ano já deverão estar no território mais de quatro dezenas.

Em primeiro lugar, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes vai fazer testes estáticos nas carruagens para verificar se existem estragos que precisem de manutenção. Depois de concluída a instalação do fornecimento de energia às estações do Metro Ligeiro no próximo ano, o GIT conduzirá os testes dinâmicos.

Ho Cheong Kei referiu também que a versão preliminar da lei relativa ao Metro Ligeiro foi enviada para análise e o objectivo é que o documento seja submetido à Assembleia Legislativa em meados de 2018.