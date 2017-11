Gabinete de Gestão de Crises de Turismo eleva alerta de viagem para Bali para o nível 2

A erupção do vulcão Agung, na ilha indonésia de Bali, e o agravamento das condições no terreno levaram o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo a elevar o alerta de viagem para o nível 2, seguindo, de resto, as recomendações emanadas pelo Ministérios dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. O Governo Central aconselha os cidadãos chineses a não viajarem para Bali e pede aos que já se encontrem na ilha que se mantenham em alerta máximo. Em caso de emergência, os residentes do território devem entrar de imediato em contacto com a polícia ou com o Consulado da China em Denpasar.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...