  Fundão Oriente confirma pagamento, com muitas críticas à FEPM  

A Fundação Oriente pagou mais de 21 milhões de patacas à Fundação Escola Portuguesa de Macau. O organismo liderado por Carlos Monjardino não assume, ainda assim, a existência de uma “dívida”. Antes, reafirma críticas à gestão de Roberto Carneiro.

Fotografia: Eduardo Martins;

João Paulo Meneses

A Fundação Oriente (FO) confirma o pagamento de 21.454.995 patacas – 2,43 milhões de euros ao câmbio do dia 27 de Julho de 2015 – à Fundação Escola Portuguesa de Macau (FEPM), na sequência das recomendações feitas pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) num relatório datado de Julho de 2015.

A IGF investigou “o grau de cumprimento das obrigações da Fundação Escola Portuguesa de Macau, do seu Conselho de Administração (CA) e dos seus instituidores, em especial quanto às contribuições financeiras necessárias para o funcionamento da Escola Portuguesa de Macau” respondendo “à questão-chave: existe uma dívida efetiva e quantificável da FO à FEPM?”

A Fundação Oriente, contudo, não considera tratar-se de uma dívida. Em declarações ao PONTO FINAL, João Amorim prefere antes falar “de diferenças resultantes de uma gestão pouco rigorosa”.

O administrador da Fundação Oriente lembra que a Inspecção Geral de Finanças de Portugal “foi chamada a pronunciar-se sobre o diferendo, tendo identificado insuficiências várias na gestão da Fundação Escola Portuguesa de Macau e sugerido à Fundação Oriente a regularização de um montante aproximado ao agora pago. Sugeriu, não determinou”.

E, ainda de acordo com João Amorim, “o Conselho de Administração da Fundação Oriente decidiu resolver este assunto, tendo em conta que o projecto pedagógico da EPM é considerado um projecto válido, a que estivemos ligados desde a sua criação. O que não estamos de acordo é com a gestão administrativa e financeira que, como foi confirmado pela auditoria, sofria de várias insuficiências”.

O antigo delegado da Fundação Oriente em Macau revela ainda que a verba será contabilizada como “despesas extraordinária no quadro do apoio à Escola Portuguesa de Macau” no Relatório de Contas relativo a 2017 e que não terá qualquer impacto no normal funcionamento da Fundação Oriente.

“Insuficiências”

Mas que insuficiências na gestão da Fundação Escola Portuguesa de Macau são essas a que se refere João Amorim, nas declarações ao PONTO FINAL? Da leitura do relatório da Inspecção Geral de Finanças, a que o PONTO FINAL teve acesso na íntegra, percebe-se que não faltam críticas à forma como a equipa de Roberto Carneiro tem liderado a Federação Escola Portuguesa de Macau (e, indirectamente, a própria Escola).

Por exemplo: “Desde o ano lectivo 2010/2011 verifica-se um crescimento acentuado das despesas da Escola Portuguesa de Macau, sem tradução directa, quer no número de alunos do estabelecimento de ensino, quer no respectivo número de trabalhadores, com o subsequente aumento da comparticipação financeira a suportar pelo Estado Português”.

Outro: “Acresce que não existe garantia de que a informação relativa à FEPM (nomeadamente, contabilística) é integral e fiável”.

E mais um: “Desde a criação da Fundação Escola Portuguesa de Macau até ao presente, o Conselho de Administração não cumpriu a maioria das suas competências estatutárias, salientando-se a não aprovação de plano anual de actividades, do orçamento e dos regulamentos internos e a não constituição do Conselho de Patronos [substituído entretanto por um Conselho de Curadores]. De modo reiterado, a aprovação dos relatórios anuais, balanços e contas do exercício, ocorreu com dilações significativas, que chegaram a 6 anos no caso dos documentos de prestação de contas do ano lectivo 2006/2007, aprovados apenas em 2013”.

Mas os reparos da IGF não se limitam ao Conselho de Administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau, visando por exemplo o Conselho Fiscal da Fundação: “Inexistência de evidência de acções de acompanhamento da actividade do CA ou, sequer, de reparos à não aprovação atempada das contas anuais; a realização de apenas 7 reuniões em 9 anos, 6 das quais decorridas no mesmo dia; a elaboração unicamente de 2 relatórios anuais daquele órgão”.

A forma como o Conselho de Administração lidou com a saída da Fundação Oriente também é merecedora de críticas: “Os restantes membros do CA foram adoptando uma atitude essencialmente passiva, aceitando o suposto estatuto de ‘observador’ e as abstenções de voto [dos representantes da FO], limitando-se a fazer reparos ocasionais no que se refere à insuficiência dos meios financeiros transferidos pela Fundação Oriente, sem, contudo, desencadear acções concretas para reposição da conformidade legal, estatutária ou convencional”.

Um dado curioso, igualmente extraído do relatório da Inspecção Geral de Finanças: “Importa destacar que a participação da Fundação Oriente, ao que se pode retirar dos orçamentos apresentados pela EPM e aprovados pelo CA da FEPM, parece ter tido um efeito de travão a nível do crescimento da despesa da Escola, a qual, apenas em cinco anos, entre 2010/2011 e 2014/2015, ou seja, após a saída da Fundação Oriente, aumentou cerca de 38 por cento (correspondendo ao crescimento total acumulado dos primeiros 11 anos, desde 1999/2000), sem que tenha havido variação proporcional a nível, quer de alunos matriculados (+17,9 por cento), quer, em especial, do número de trabalhadores30 (+10,1 por cento)”.

Recomendações

A Inspecção Geral de Finanças deixa no final várias recomendações ao Presidente do Conselho de Administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau.

Nomeadamente, é solicitado que “adopte os procedimentos necessários ao cumprimento integral, por parte dos instituidores da Fundação Escola Portuguesa de Macau, das comparticipações devidas no financiamento da Escola Portuguesa de Macau, em especial no caso da Fundação Oriente cuja dívida ascende a 2,43 milhões de euros/câmbio reportado a 27/Julho/2015” (o que entretanto aconteceu) mas também que “determine a adopção de medidas de racionalização das despesas da EPM, de modo a possibilitar a redução da comparticipação financeira do Estado Português”.

Fica ainda o ‘pedido’ para que a FEPM “mantenha um arquivo da informação que garanta a integralidade dos dados e a sua fiabilidade”.

As contas feitas pela Inspecção Geral de Finanças