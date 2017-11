Etiópia: Novos conflitos étnicos fizeram duas dezenas de mortos

Mais de duas dezenas de pessoas morreram na semana passada, na sequência de novos conflitos entre as duas principais etnias da Etiópia, os somalis e os oromos, revelou ontem a rádio estatal Fana, citando um porta-voz governamental.

Os conflitos, que sucederam aos registados em Setembro com centenas de mortos, fizeram “mais de 20 mortos originários das duas regiões administrativas” somali e oromo, anunciou a rádio, citando Negeri Lencho.

As causas da repetição destes novos confrontos, perto da fronteira entre as duas regiões, não foram reveladas.

Durante semanas em Setembro, somalis e oromos confrontaram-se ao longo dos mil quilómetros de fronteira entre as duas regiões administrativas do sul da Etiópia, com a situação a acalmar apenas depois da intervenção do exército.