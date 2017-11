Direitos fundamentais: O arranque do diálogo entre China e União Europeia  

Após uma intervenção sobre protecção de direitos fundamentais na União Europeia (UE), na conferência sobre o futuro da União Europeia que ontem teve início na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, a investigadora Mariana Canotilho falou de um “esforço óbvio” da República Popular da China de aproximação à União Europeia, neste âmbito e sobretudo no meio académico. A constitucionalista situa o diálogo entre a China e a União Europeia numa fase ainda embrionária, mas assinala a participação activa de académicos chineses em estruturas internacionais de relevo, nomeadamente na Associação Internacional de Direito Constitucional.

“A China tem feito um esforço óbvio por se aproximar, pelo menos no meio académico, que é o meu, e por iniciar o diálogo. É evidente que estamos numa fase muito, muito inicial desse diálogo, mas a China tem participado activamente na Associação Internacional de Direito Constitucional. Tem-se proposto até a organizar alguns dos eventos da associação, tem estado atenta a uma série de questões europeias”, considera Mariana Canotilho.

A investigadora e docente da Universidade do Minho e da Universidade de Coimbra, assinala, contudo, o caminho a percorrer em matéria de direitos fundamentais, sobretudo para um melhor conhecimento do outro: “Acho que temos um caminho a fazer, em primeiro lugar para nos conhecermos melhor. Porque só conseguimos perceber o outro e perceber os esquemas de raciocínio e até a técnica que ele aplica, se nos conhecermos melhor. Acho que ainda há muito desconhecimento de parte a parte, quer dos europeus em relação à China, quer da China em relação à Europa. Mas esse caminho já se iniciou, agora é uma questão de continuarmos”, defendeu.

E em que vertentes, no âmbito dos direitos fundamentais, começa a haver uma aproximação entre China e Europa? “A aproximação não significa que a China de repente vá concordar com os nossos padrões de protecção de direitos fundamentais. Eu acho que a China nos tenta hoje perceber. Acho que falta um bocadinho, da parte europeia, uma compreensão mais profunda do que para a China são os direitos fundamentais e deve ser a protecção dos direitos fundamentais”. Uma aprendizagem de que também a Europa poderá retirar lições, enfatiza Mariana Canotilho: “Se calhar temos coisas a aprender com a China, nomeadamente a questão da dimensão colectiva dos direitos. A Europa é muito segura de si quando fala de direitos fundamentais, porque temos os ‘standards’ mais altos. Normalmente não vamos aprender com os outros, deixamos que os outros cheguem até nós, mas somos um bocadinho fechados. Temos que fazer esse caminho bilateral”, considera a constitucionalista. S.G.