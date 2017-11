Diana Massada deverá ser a nova presidente da Casa do FC Porto em Macau

A Casa do Futebol Clube do Porto de Macau vai realizar eleições no próximo dia 9 de Dezembro, devendo o acto eleitoral ficar marcado pela transição a nível da presidência de António Aguiar para Diana Massada. Em declarações ao PONTO FINAL, António Aguiar revelou que irá deixar a presidência do organismo por motivos legais, já que é igualmente presidente da Associação de Patinagem. O dirigente explica a decisão com a necessidade de encontrar pessoas “com vontade” para “reavivar” o clube.

Pedro André Santos

Depois de uma fase de algum adormecimento, a Casa do Futebol Clube do Porto em Macau prepara-se para entrar num novo capítulo da sua história, através de eleições agendadas para o próximo dia 9 de Dezembro. O acto eleitoral deverá colocar Diana Massada na liderança do organismo.

António Aguiar, presidente da Casa do FC Porto em Macau desde a sua fundação, em 2006, vai assim deixar a presidência do organismo, numa decisão que se explica também por motivos legais, segundo explicou ao PONTO FINAL: “A lei do Desporto refere as incompatibilidades das pessoas que se movimenta nesta área do desporto, e uma das incompatibilidades que refere é que o presidente de uma associação não pode simultaneamente pertencer aos corpos sociais de um clube filiado nessa mesma associação, o que era o caso. Não posso ser presidente da Associação de Patinagem e de um clube, o FC Porto, que é filiado nessa associação de patinagem”, referiu.

A busca de “sangue novo” para liderar o organismo há muito que era uma vontade manifesta da actual direcção, uma situação que se foi arrastando ao longo dos últimos anos: “Falei com imensa gente e nunca ninguém quis pegar no Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de pessoas que já têm a sua vida organizada e isto ainda dá algum trabalho. Não é tomar conta do Porto para não fazer nada. Para isso faço eu. Era tomar conta do Porto para fazer coisas, como me parece que esta gente está disposta e com vontade. É preciso reavivar o Porto, que depois daquelas épocas em que teve futebol tem estado reduzido a um ou outro campeonato de hóquei e mais nada”, acrescentou o responsável.

Sobre a nova lista encabeçada por Diana Massada, o ainda presidente da Casa do FC Porto em Macau referiu que é “um grupo de pessoas que está disposto a tomar conta e fazer coisas pelo clube”, sendo de perspectivar um reaparecimento dos “dragões” do território em vários campos: “Estes novos dirigentes vão poder reactivar o futebol se quiserem. Eles têm essa vontade e não só para o futebol, mas isso eu deixo para eles”, acrescentou o também sócio número um da Casa do FC Porto em Macau, garantindo que irá continuar a colaborar “naquilo que for possível”.

Do sucesso nos relvados à mágoa dos patrocínios

Fazendo um balanço à história da Casa do FC Porto em Macau, António Aguiar conta que a associação surgiu em 2006 na sequência da série de campeonatos conquistados em Portugal pelo FC Porto: “Fazíamos uma jantarada de comemoração dos títulos, que eram muitos na altura, até que uma vez decidimos formar um grupo de pessoas para criar a Casa do FC Porto de Macau”, recordou.

De forma natural acabou por nascer a equipa de futebol dos “dragões” em Macau, que somou títulos de campeão na terceira e segunda divisões, tendo como ponto alto um vice-campeonato na Liga de Elite e um segundo lugar no campeonato da “bolinha”, onde só caiu nas grandes penalidades.

O aumento constante dos orçamentos acabou por se tornar “incomportável” para as ambições da formação azul-e-branca, levando à dissolução da equipa de futebol, que deixou de disputar o principal escalão do futebol local: “Podíamos ter continuado na primeira divisão, mas como não tínhamos orçamento que nos permitisse ter uma equipa competitiva preferimos abandonar do que andar a ser goleados, isso era incompatível com o nome do FC Porto. Uma equipa destas luta para ser campeã, não para não descer a divisão. Tentámos obter financiamentos mas não conseguimos, essa é a nossa grande mágoa”, concluiu.

A decisão levou a uma penalização de dois anos, entretanto já cumprida, levando a que a nova direcção já possa reactivar a equipa de futebol.