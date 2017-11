Deputados preocupados com a possibilidade de novos serviços agravarem panorama dos recursos humanos  

O Governo vai avançar para a criação da Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência e ainda de uma divisão responsável pelos crimes de terrorismo e uma subunidade para a cibersegurança. Com o novo posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai, os deputados receiam que as forças de segurança não estejam dotadas de efectivos em número suficiente para fazer frente às necessidades crescentes do Sector.

No primeiro dia em que o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, se deslocou à Assembleia Legislativa (AL) para responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, foram várias as vozes que se mostraram preocupadas com o panorama dos recursos humanos no que toca às forças de segurança. O problema, no entender dos parlamentares, só tenderá a agravar-se com a criação de novos serviços e departamentos, nomeadamente a Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência (DPCCC), uma divisão subordinada à Polícia Judiciária (PJ) responsável pelos crimes de terrorismo e uma nova subunidade, também afecta à Policia Judiciária, responsável pela cibersegurança.

“Há uma grande tensão em termos de carência de pessoal e não são muitos os interessados em ingressar na carreira [das forças de segurança]. Com a abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a ampliação do posto fronteiriço e a DPCCC também vai precisar de pessoal. O Governo tem alguma ideia para a contratação de pessoal? Vai ser difícil se forem contratados só de uma vez”, atirou Chan Hong, deputada eleita por sufrágio indirecto pelo colégio eleitoral dos serviços sociais e educacionais.

Já Ng Kuok Cheong, Agnes Lam e Ella Lei foram mais longe e questionaram mesmo a necessidade de criação desta nova direcção de serviços. O deputado pró-democrata relembrou a existência do Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos que, segundo o Boletim Oficial, “tem por objectivo a coordenação, orientação e fiscalização global das entidades públicas na adopção de medidas de urgência com vista a responder à ocorrência repentina de incidentes relativos a catástrofes”.

Em resposta aos deputados, Wong Sio Chak assumiu que houve “insuficiências em termos de consciencialização e de mecanismos, especialmente no de responsabilização”. Para além disso, “em termos de protecção civil cada organismo está a tratar do seu quintal e não há uma coordenação entre as partes”. A razões, entende o governante, justificam “a necessidade de fazer uma reforma de todo o sistema”. Porém, o secretário rejeitou a ideia de que possa existir um conflito entre a DPCCC e o Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos, uma vez que este último é apenas utilizado em caso de “grandes imprevistos” e a futura direcção de serviços irá funcionar em permanência.

Explicou o titular da pasta da Segurança que, em termos hierárquicos, o actual Centro de Operações da Protecção Civil corresponde a um departamento, enquanto que o futuro DPCCC irá ser uma direcção de serviços pelo que, “em termos de actuação pode ir muito mais longe”. O novo organismo vai ser composto por departamentos de decisão e acompanhamento e pelas divisões de educação e prevenção, de operações e outra administrativa e financeira. Relativamente ao pessoal que vai dar corpo a esta nova direcção de serviços, Wong Sio Chak disse que este assunto “ainda não foi estudado” mas que vão ser integrados funcionários existentes nas forças de segurança na futura direcção de serviços

Apesar do reconhecimento dos erros e falhas, Wong Sio Chak não se coibiu de deixar uma crítica à população que, durante a passagem do tufão Hato, também saiu à rua pondo em perigo a sua própria segurança: “O trabalho de protecção civil não se limita ao Governo mas a sociedade civil também tem a sua quota parte”, avisou.

FALTA DE PESSOAL ALIVIADA PELO POLICIAMENTO INTELIGENTE

“Há falta de pessoal, é muito difícil contratar pessoas e existe muita pressão no pessoal da linha da frente. Para resolver a questão da falta de recursos humanos há que reforçar o policiamento através da tecnologia. O uso de meios científicos será que consegue mesmo reforçar o policiamento?”, questionou Ho Ion Sang.

Em alternativa, o deputado ligado aos Kaifong sugeriu a utilização de polícias auxiliares, à semelhança do que existe em Hong Kong, Singapura ou Inglaterra: “As pessoas podem fazer este trabalho a tempo parcial. Depois da tempestade vimos que há muitas pessoas que se voluntariaram. Com a criação da DPCCC podíamos disponibilizar acções de formação para em caso de calamidade as pessoas poderem estar preparadas para dar resposta”, sugeriu.

A ideia foi de imediato colocada de parte por Wong Sio Chak que questionou “quem é que quer ser polícia auxiliar?”, atirando como alternativa o policiamento comunitário. “Temos de ponderar a questão da remuneração porque se calhar há falta de mão-de-obra por isso quem é que quer ser um polícia auxiliar que aufere um salário baixo?”.

Porém, o secretário não deixou de assumir que, “de facto, se verifica uma certa tensão em termos de recursos humanos” e que as forças de segurança “se deparam com grande dificuldade no recrutamento”. O cenário pode, de acordo com o governante, ser suavizado com recurso ao policiamento inteligente: “Através do reforço do policiamento tecnológico conseguimos uma maior eficiência e desempenho”, declarou.

O responsável pela pasta da Segurança revelou que “demora dois anos para cada edição de recrutamentos resultar no aumento de efectivos” mas que este trabalho tem vindo a ser realizado de forma regular: “Este ano tivemos o reforço de 589 efectivos e aqueles que saíram incluindo por motivos de aposentação de pedidos de demissão foram 254. Em 2019 vamos ter necessidade de um milhar de efectivos para atender às necessidades”, revelou. Wong Sio Chak avançou ainda que no próximo ano vão ser contratados 649 funcionários e, recentemente, tinha já anunciado a contratação de três novos efectivos para o Corpo de Polícia de Segurança Pública este ano.