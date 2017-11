Defendidas mais facilidades na passagem da fronteira na Travessia do Delta

A facilitação dos procedimentos para passar a fronteira da futura Ponte Hong Kong–Zhuhai-Macau foi ontem defendida, na apresentação das políticas do Governo para 2018 na área da segurança.

“Se passarmos de Macau para a China [no posto fronteiriço] das Portas do Cerco, quando chegamos à República Popular da China ainda precisamos de passar noutra inspecção [pelas autoridades chinesas]. Mas agora, de acordo com este modelo, só precisamos passar uma vez, ou seja, cada cidadão ou passageiro, só precisa de ir uma vez à bicha, e com um tempo muito mais reduzido”, disse o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Leong Man Cheong.

O mesmo responsável indicou que a informação será divulgada em comunicado pelas autoridades de Macau e do interior da China no mesmo dia.

A resposta da tutela para a Segurança de Macau surgiu em resposta a questões levantadas pelos deputados, que pediram mais informações sobre o modelo que será aplicado para passar a fronteira na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Com 55 quilómetros, incluindo uma ponte principal de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros, a infra-estrutura vai ligar três grandes cidades no Delta do Rio das Pérolas, sendo financiada pelas autoridades chinesas, por Hong Kong e por Macau.