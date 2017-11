Consulta pública sobre órgão municipal recolheu mais de mil opiniões

A Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, referiu ontem que foram recolhidas mais de um milhar de opiniões numa consulta pública sobre a criação do órgão municipal sem poder político, organismo que futuramente irá substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

A iniciativa decorreu ao longo de 30 dias, tendo a recolha de opiniões junto da população começado a 25 de Outubro e terminado a 23 de Novembro.

Em declarações à comunicação social, Sónia Chan revelou também que a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública está agora a proceder aos trabalhos de análise estatística, garantindo que “os respectivos dados serão divulgados à posterior”, refere uma nota do Gabinete de Comunicação Social do Governo. Relativamente ao número de opiniões recolhidas, a governante considerou que “está dentro do normal”.