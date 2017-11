Charles Leclerc despede-se da temporada com sétima vitória da época

Apesar de já ter garantido matematicamente o campeonato de Fórmula 2 de 2017, Charles Leclerc conseguiu alcançar novo triunfo na última prova da temporada, disputada no fim-de-semana, em Abu Dhabi, graças a uma ultrapassagem na derradeira volta.

Depois de uma prova bem disputada, o monegasco aproximou-se de Alex Albon, que comandava a corrida, e passou ao “modo de ataque”, conseguindo saltar para a liderança da corrida. Pouco depois, a bandeira amarala entou em cena não dando oportunidade a Albon de conseguir recuperar a liderança.

“É fantástico vencer mais uma corrida no final da temporada. Foi, talvez, uma das corridas mais positivas para mim desde o início da época, especialmente tendo em conta que na sexta-feira tivemos de lidar com alguns problemas”, referiu Charles Leclerc, num comunicado da Prema Theodore Racing. O piloto monegasco destacou ainda a qualidade dos pneus como tendo sido importantes para o desempenho na última volta, onde conseguiu fazer a ultrapassagem que lhe garantiu a primeira posição.

Porém, o resultado alcançado na derradeira prova não foi suficiente para alcançar o título no âmbito do campeonato de construtores, que ficou entregue à Russian Time, com uma diferença de 15 pontos: “Terminar a temporada com mais uma vitória é a forma perfeita de coroar a excelente temporada que fizemos. Que grande prova do Charles [Leclerc], é pena não termos conseguido o campeonato de equipas por causa de um erro [na primeira corrida]. Não podia estar mais orgulhoso do Charles e do Antonio [Fuoco], bem como do resto da equipa, mal posso esperar pela próxima temporada”, disse Teddy Yip Jr.

Ao contrário do colega de equipa, Antonio Fuoco teve um fim-de-semana azarado, após ter sido desqualificado na primeira corrida devido a ilegalidades em termos da pressão dos pneus. A desqualificação após o “scrutineering” afectou também o líder da primeira corrida, Oliver Rowland, colocando Artem Markelov na primeira posição e Leclerc no segundo lugar.