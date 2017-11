Beco do Arruda: Comerciantes querem ponto de recolha do lixo noutro lugar

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais anunciou a intenção de substituir os caixotes de lixo situados no Beco do Arruda, paredes meias com o Centro Comercial Capitólio, por estruturas de compactação de detritos, mas a medida está longe de agradar aos comerciantes da zona. Cerca de uma dezena de negociantes dinamizaram a início da tarde de ontem uma conferência de imprensa com o objectivo de exigir ao organismo liderado por José Tavares que instale o ponto de recolha de lixo noutro lugar. Os comerciantes sugerem que a estrutura fique situada junto à Livraria Portuguesa ou ao Centro Comercial Sun Star City. Como alternativa, os contestatários sugerem a deslocalização dos caixotes do lixo para o Pátio de São Domingos.

Leong Chi Pio, um dos representantes dos comerciantes que convocaram a conferencia de imprensa de ontem disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o ponto de recolha de lixo já afectou a higiene da zona e o ambiente de negócios dos comerciantes durante muitos anos. Leong, na qualidade de representante dos contestatários, esteve reunido na semana passada com o Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, que justificou a decisão de manter o ponto de recolha de detritos no mesmo local com a possibilidade da mudança poder vir a ser contestada pelos residentes da zona. Leong Chi Pio considera que o IACM fez orelhas moucas às reivindicações dos comerciantes que se dizem afectados pelo caixote do lixo.

Os vendedores penduraram faixas de protesto na fachada lateral do Centro Comercial Capitólio. À Ou Mun Tin Toi, Leong Chi Pio deixou a garantia de que os comerciantes descontentes vão continuar a protestar, ainda que de uma forma ordeira e racional.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais respondeu aos protestos dos comerciante do Beco do Arruda com a garantia de que se mantém aberto a negociar uma solução com os contestatários. Num comunicado enviado às redacções, o organismo explica que, dadas as condicionantes da zona do Pátio de São Domingos, não é fácil encontrar uma alternativa para a instalação de um ponto de recolha de detritos. O IACM reconhece que as condições de higiene e de salubridade não são as melhores e adianta que todos os dias são recolhidos entre oito a nove caixotes do lixo cheios.

Com a construção do novo ponto de recolha do lixo, equipado com tecnologia de compactação de resíduos, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais terá a capacidade para recolher o equivalente a dez caixotes do lixo de uma assentada.