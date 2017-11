Aumenta tensão na fronteira coreana após deserção de soldado do Norte

A Coreia do Norte reforçou a segurança na fronteira com o sul após a deserção de um dos soldados de Pyongyang e numa altura em que o ministro da Defesa de Seul visita a zona de divisão da península coreana.

O ministro Song Young-moo inspeccionou o ponto da Zona de Segurança Conjunta utilizado pelo militar norte-coreano para desertar apesar dos disparos dos próprios camaradas que tentavam impedir a fuga.

Na altura, um dos soldados de fronteira da Coreia do Norte cruzou, por breves momentos, a linha de demarcação militar disparando contra o desertor o que pressupõe uma violação do cessar fogo de 1953.

A deserção do militar de 24 anos, de apelido Oh, incrementou a tensão na Zona de Segurança Conjunta com Pyongyang a reforçar a segurança para evitar novas fugas.

Em virtude da deserção todos os guardas fronteiriços da Coreia do Norte, na Zona de Segurança Conjunta, foram substituídos.

Entretanto, o desertor norte-coreano que foi atingido por cinco tiros encontra-se em fase de recuperação num hospital da Coreia do Sul.

Durante o fim de semana foram publicadas em Seul várias imagens registadas por diplomatas que mostram um grupo de jardineiros do norte, fortemente escoltados, a plantar duas árvores que, aparentemente, podem vir a servir de obstáculos a fugas e a impedir a visão da Linha de Demarcação Militar que divide a Zona de Segurança Conjunta.