Alexis Tam quer esclarecimentos sobre saída do reitor da Universidade de Macau

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, quer esclarecimentos sobre o processo de saída do reitor Wei Zhao da Universidade de Macau (UM). Alexis Tam disse ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o caso vai ser analisado em detalhe pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). O resultado das indicações dadas ao GAES sobre o eventual incumprimento do contrato será divulgada depois de feito um relatório pelo Conselho da UM e do GAES.

Wei Zhao pediu no início deste mês para não terminar o segundo mandato e

vai cessar funções como reitor da instituição de ensino superior no dia 31 de Dezembro e, no dia seguinte, assumirá o cargo de director da área de investigação da Universidade Americana de Sharjah, sem cumprir um período de seis meses ao qual estaria supostamente obrigado após o termo do actual contrato.

Na Quinta-feira passada, o Jornal Tribuna de Macau avançou que Zhao teria sido acusado de violação do contrato celebrado com a Universidade de Macau e que o Conselho da UM pediu explicações ao académico. A universidade reagiu, negando, num breve comunicado, as alegadas violações contratuais cometidas pelo ainda reitor.

“De acordo com o que é estipulado em relação à carreira profissional no âmbito dos estatutos da Universidade de Macau, não existem requerimentos para um ‘período de arrefecimento’”, explicou a UM. A mesma fonte esclarece ainda que Wei Zhao apresentou a sua carta de demissão a Chui Sai On “de acordo com os procedimentos estabelecidos” e obteve a aprovação por parte do Chefe do Executivo.

À margem da inauguração de uma creche na zona do Chunambeiro, Alexis Tam comentou ainda o caso de uma parturiente que alega ter perdido a criança depois de se ter dirigido ao hospital e mandado de volta para casa por falta de camas durante o tufão Hato, manifestando “apreensão” e garantindo ter “solicitado um relatório minucioso junto dos Serviços de Saúde, pelo qual aguarda para proceder adequadamente”, avançou o Gabinete de Comunicação Social em comunicado.