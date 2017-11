Albergue SCM acolhe 2ª edição do Mercado Criativo de Natal

Artesanato, gastronomia, música e angariação de fundos são alguns dos condimentos que integram a 2ª edição do Mercado Criativo de Natal organizado pela empresa Bad Bad Maria. Tal como no ano passado, a iniciativa terá lugar no Albergue SCM, no Bairro de São Lázaro, e vai reunir um total de 15 expositores durante o dia 9 de Dezembro, entre as 11h e as 18h. O objectivo deste ano passa por “superar a marca dos dois mil visitantes” registados na 1ª edição.

Nos expositores poderão ser encontrados “produtos personalizados, feitos à mão, em domínios tão distintos com a bijutaria, a cerâmica, a decoração ou a doçaria”, revela a Bad Bad Maria em comunicado. “Os vendedores nossos parceiros têm vindo a preparar as suas criações para surpreender neste natal e não faltarão presentes para todos os gostos”, garante Cátia Silva, responsável pelo evento.

Ao longo do dia, prevê-se ainda animação musical pela Banda da Escola Portuguesa de Macau (EPM), actividades de pintura desenvolvidas para os alunos mais novos da EPM, a apresentação de um espectáculo de dança pelo Grupo de Artes Performativas ArtFusion, bem como acções de formação destinadas às famílias.

O Mercado de Natal mostra este ano “uma nova dinâmica” e para além de “motivar algumas compras e promover o trabalho dos artesãos”, é também um mercado de cariz solidário. O evento apela, desde a sua génese, a estratégias de responsabilidade social, e este ano vai promover a recolha de bens alimentares

para doar a uma instituição de solidariedade social de Macau. O organismo escolhido este ano foi a Casa das Irmãs Missionárias da Caridade.

“A época natalícia é um óptimo momento para apelar mais à solidariedade entre as pessoas”, afirma Cátia Silva.