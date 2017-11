Agung: Lisboa recomenda que portugueses sigam as orientações das autoridades indonésias

Lisboa reitera o apelo dirigido aos viajantes portugueses que se encontrem em Bali para respeitarem as informações de segurança das autoridades indonésias disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

As autoridades indonésias elevaram ontem para o nível máximo o alerta relacionado com a erupção vulcânica na ilha turística de Bali e ordenaram a retirada de toda a população num raio de 10 quilómetros.

A Agência nacional para a gestão de desastres (BNPB) disse que o aeroporto de Bali foi encerrado por pelo menos 24 horas, com as autoridades a admitirem a sua reabertura durante o dia de hoje após avaliação da situação.

“Na sequência do encerramento do aeroporto de Denpasar, a 27 de Novembro, e por um período de 24 horas, reitera-se o apelo a todos os que viajem para Bali para que continuem a observar as regras de segurança em vigor naquela região e sigam as orientações das autoridades indonésias” disse à agência Lusa a fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

A mesma fonte refere que existe no aeroporto de Denpasar um “balcão de apoio da União Europeia” para cidadãos europeus, estando ainda a ser distribuída informação útil em português por parte das autoridades.