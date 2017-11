“A China reconheceu que o verde também se vende bem”  

Paulo Canelas de Castro levou ontem à conferência “60 Anos depois dos Tratados de Roma: Qual o Futuro para a União Europeia”, que se estende até hoje na Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UMAC), uma reflexão sobre a evolução das políticas ambientais na União Europeia. À margem da conferência, o docente da UMAC tocou o que diz ser uma “particular sensibilidade”, hoje, da China nesta matéria, impulsionada pela percepção de que a adopção de critérios ambientais não trava o desenvolvimento económico.

Sílvia Gonçalves

Abordou o Direito e as políticas ambientais da União Europeia (UE), que diz liderar a generalidade das negociações nesta matéria e condicionar claramente o debate num plano internacional. À margem da conferência sobre o futuro da União Europeia, que entre ontem e hoje decorre na Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UMAC), Paulo Canelas de Castro assinalou ainda o novo posicionamento assumido pela República Popular da China, que mostra hoje uma “particular sensibilidade” pelas questões ambientais. Uma mudança de direcção que surge, diz, do reconhecimento de que a adopção de critérios ecológicos não é incompatível com o desenvolvimento económico.

“Nesta área [política ambiental] a União Europeia tem sido líder na generalidade das negociações, e isso está bem documentado ao nível dos tratados internacionais. É a União Europeia que tem tomado as iniciativas de uma forma geral, veja-se o Tratado das Alterações Climáticas. Mesmo quando as suas posições não vingam, condicionam claramente os debates e acabam por enformar o conteúdo final que acaba por ser adoptado”, enquadrou Paulo Canelas de Castro, depois da sua intervenção sobre Direito e políticas ambientais da União Europeia.

O docente e investigador da Faculdade de Direito da UMAC falou ainda de uma inversão de rumo da China, durante longo tempo associada apenas e tão só aos fortes níveis de poluição atingidos e apartada das negociações de natureza ambiental: “Eu tive o privilégio de ter sido consultado pela China justamente na questão do governo dos rios. A República Popular da China tem uma situação dramática a esse nível, mas tem tido a grande modéstia de procurar saber com os outros quais são as experiências. Mais uma vez não copia as diferenças mas procura inspiração na experiência adquirida”. A União Europeia tem, de resto, sido um interlocutor fundamental nesse processo, assinala: “Tem um capital que acaba por ser útil a outros Estados, como forma geral eles reconhecem. É sintomático que a nível da política de vizinhança tenha havido, de forma geral, uma adopção dos critérios ambientais. Umas vezes de uma forma mais próxima, outras vezes de uma forma mais longínqua, mas é de facto uma das políticas de sucesso da União Europeia”.

Com a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, é hoje a China um melhor parceiro da União Europeia, em processos de diálogo no âmbito da política ambiental? “A China tem uma particular sensibilidade neste momento em relação a isto. Até porque justamente tem vindo a reconhecer que a adopção de critérios ecológicos ou ambientais não é necessariamente incompatível com processos económicos”, considera Paulo Castro. E deixa um exemplo: “Veja-se por exemplo o que a China tem feito em termos de produção de painéis solares. A China é o maior produtor de painéis solares, o que fez de um momento para o outro, porque reconheceu que o verde também se vende bem”.

Reconhecendo que o mundo não atravessa um bom momento na implementação de medidas de preservação do ambiente, o especialista enfatiza, contudo, a adopção de instrumentos legais fundamentais, mais uma vez alavancada pelas políticas implementadas pela União Europeia: “É variável e não estamos num dos momentos mais felizes nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente temos a adopção de grandes instrumentos internacionais, como o Acordo-Clima, em Dezembro de 2015, e a adopção da Agenda do Desenvolvimento Sustentável para 2030, que é uma visão que em grande medida reproduz a visão da União Europeia na solução destes problemas”.

Uma visão que cruza as repercussões ambientais com as suas implicações sociais e políticas, salienta: “Que procura conciliar o reconhecimento da necessidade de um processo de crescimento, mas dentro de economias que, ao mesmo tempo, levam em consideração todas as implicações sociais destas políticas e destes processos decisórios, e também as repercussões ambientais e ecológicas que têm que ser tidas em consideração, para que isto seja justamente sustentável”, assinala o especialista.