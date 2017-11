Wong Ian Man apresentou candidatura à Assembeia Nacional Popular

Wong Ian Man, membro da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo e representante de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), foi ontem o primeiro a registar-se como candidato para as eleições para os representantes do território na Assembleia Nacional Popular.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Wong Ian Man completou o respectivo formulário de registo a candidato, submetendo 68 cartas de candidatura, tendo o processo todo demorado cerca de 30 minutos.

Em declarações aos jornalistas, Wong Ian Man referiu que pretende recolher apoios “o mais cedo possível”. De acordo com a sua experiência política, Wong Ian Man referiu também que “o mais importante é servir as pessoas”, mostrando-se confiante no desempenho de funções superiores, caso tal se venha a concretizar no futuro.