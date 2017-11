Uma foto por dia

Monte Agung em erupção: Residentes da ilha indonésia de Bali evacuam os seus animais para uma área segura, depois do vulcão Monte Agung ter entrado novamente em erupção, durante o fim-de-semana. Segundo os relatórios do Centro de Mitigação de Perigos Geológicos (PVMBG) do Ministério dos Recursos Energéticos e Minerais, o vulcão entrou em erupção e expeliu uma nuvem de cinzas com mais de 1500 metros de altura. As companhias aéreas Jetstar e Quantas cancelaram todos os voos de e para o Bali, em resultado da erupção. EPA / MADE NAGI

