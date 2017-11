Turismo: Macau e Portugal promovem intercâmbio de estagiários no próximo Verão

Portugal vai receber no próximo Verão vários alunos e estagiários formados no Instituto de Formação Turística. A medida surge ao abrigo de um acordo negociado na sexta-feira entre a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godingo e a presidente do IFT, Fanny Vong. O projecto, que prevê também a vinda de alunos portugueses para Macau, tem o arranque previsto para Agosto próximo.

Fotografia: Eduardo Martins;

A Região Administrativa Especial de Macau e Portugal vão introduzir no Verão do próximo ano intercâmbios escolares de um semestre e estágios que envolvem a indústria hoteleira, um programa que surge numa altura em que os turistas chineses estão a começar a descobrir o país.

O projecto foi na sexta-feira anunciado no território, após um encontro entre a secretária de Estado do Turismo do Governo de Lisboa, Ana Mendes Godinho, e a presidente do Instituto de Formação Turística de Macau (IFT), Fanny Wong. A iniciativa deverá arrancar em Agosto.

“Foi uma reunião muito interessante, penso que temos projectos muito bons que vão ver a luz do dia em 2018. O próximo passo é a vinda de uma equipa do Turismo de Portugal e depois uma equipa do Instituto de Formação Turística vai a Portugal para pôr em prática todas as coisas que discutimos”, disse Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado do Turismo do Executivo de Lisboa adiantou que o programa “vai ajudar Portugal a estar preparado para responder às necessidades” criadas com o crescimento dos turistas chineses que visitam o país: “Temos de adaptar o nosso mercado ao mercado chinês. (…) O mercado chinês está a descobrir Portugal”, disse a responsável, acrescentando que este intercâmbio de alunos também posiciona Macau como plataforma de diálogo entre Portugal, a Europa e a China, e com os países de língua portuguesa.

“Estamos a preparar dois tipos de programas: para alunos [de Macau] irem para as escolas de turismo em Portugal e para os alunos portugueses virem para o IFT e também para a indústria. Assim, eles fazem formação prática na indústria hoteleira”, explicou.

Ana Mendes Godinho deslocou-se a Macau para participar no 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), durante o qual disse que o número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40 por cento para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo, acrescentando que o ritmo é para manter.

Não foram estabelecidas metas em termos de número de estudantes que este programa de intercâmbio e estágios pode atingir. Ana Mendes Godinho explicou, no entanto, que esta parceira poderá envolver outras escolas e universidades além do Instituto de Formação Turística: “Estamos a identificar o número de estudantes que podem ir, mas queremos que seja um projecto ambicioso”, afirmou.

A secretária de Estado referiu que este ano foi já desenvolvido um intercâmbio com onze alunos do Instituto de Formação Turística em Portugal, na sequência de um acordo assinado entre os dois governos: “Estes 11 alunos estiveram na escola de Lamego, num curso de gastronomia e vinhos portugueses, e os resultados foram bastante bons. E o que queremos é fazer deste pequeno exemplo um programa de rotina e de relações mútuas e permanentes para as escolas”, afirmou.

Já para a presidente do IFT, Fanny Wong, este novo programa vem reforçar as relações históricas e os intercâmbios já existentes entre os dois territórios.

“Os estudantes devem ter bem presente a futura direcção de Macau”, disse, ao citar, entre outros, o plano do Governo Central de desenvolver Macau como centro mundial de turismo e lazer e o objetivo de posicionar o território como plataforma para impulsionar as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa: “Penso que os estudantes não podem ignorar isto, porque, como referiu a senhora secretária de Estado do Turismo, há uma vasta população a nível mundial que fala português. E Macau está a impulsionar esforços para cumprir este papel, que é uma directiva do governo central”, salientou.

Fanny Wong observou que “que os alunos podem escolher outros países”, mas salientou que “ao escolherem Portugal têm este valor acrescentado de perceber um pouco melhor a cultura e a língua, [uma mais-valia] que quando voltarem para Macau podem conseguir usar em diversas situações”, acrescentou.

O Instituto de Formação Turística tem, ao longo dos anos, vindo a desenvolver projectos de intercâmbio com várias escolas de hotelaria e turismo em Portugal.