TUI: Quota em sociedade sem relevância para atribuição de residência temporária

O Tribunal de Última Instância (TUI) confirmou ontem uma decisão do Tribunal de Segunda Instância relativamente a um caso de pedido de autorização de residência temporária em que os requerentes usaram como fundamento para o pedido o facto de possuírem uma quota duma Sociedade Limitada que se dedica à exploração de um restaurante especializado “em comida cantonense requintada” em Macau, refere um comunicado do gabinete do Tribunal de Última Instância. O investimento de cada um dos investidores na sociedade foi de quatro milhões de dólares de Hong Kong.

O Chefe do Executivo indeferiu os pedidos de autorização de residência temporária por despacho com o fundamento de que “na RAEM há muitos restaurantes, das mais variadas categorias”, e que “o investimento dos dois não vem trazer a Macau nada de que esta esteja especialmente necessitada”. O despacho de Chui Sai On sublinha ainda que a “economia da RAEM encontra-se numa situação de pleno emprego”.

Os requerentes intentaram recurso para o Tribunal de Última Instância alegando que “o acto administrativo violou o princípio da boa-fé”, recorrendo à página na internet do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau onde é referido que “a criação de emprego local é um factor de ponderação a ter em conta na análise do investimento”. No entanto, segundo os requerentes, “o acto administrativo indeferiu o pedido de autorização de residência temporária com fundamento de a economia de Macau se encontrar numa situação de pleno emprego”.

Em resposta, o Tribunal de Última Instância indicou que alegação da existência de pleno emprego em Macau “é apenas um dos fundamentos do indeferimento do acto administrativo”, e que “se é verdade que a criação de emprego local é um dos factores a ponderar na apreciação e análise dos requerimentos de autorização de residência com base no investimento, não é menos certo que tal anúncio não significa que toda e qualquer criação de emprego seja relevante e garanta o deferimento dos pedidos, independentemente das demais circunstâncias”.

O Tribunal de Última Instância sustenta ainda que “os recorrentes não abriram nenhum novo restaurante nem instalaram nenhum estabelecimento hoteleiro, limitando-se a participar no capital de uma empresa já existente e com restaurante em funcionamento”. Por fim, o Tribunal de Última Instância nota que o montante investido “não é relevante nem a criação de emprego contribui significativamente para o mercado de emprego local, tendo em conta a proporção de acções dos recorrentes”.