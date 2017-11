Três modelos vão representar região do Delta em concurso de moda em Los Angeles

A meia final da competição “International Fashion Supermodel” foi ontem organizada pela primeira vez em Macau. Do total das 34 candidatas que se apresentaram na última noite a concurso, três foram escolhidas para representar a região do Delta do Rio das Pérolas – Macau, Hong Kong e Cantão – na fase final do certame em Los Angeles.

Joana Figueira

Macau foi ontem pela primeira vez palco da semi-final do concurso “International Fashion Supermodel”, um evento criado em 2008 por um comité de entidades dos Estados Unidos da América (EUA) e da República Popular da China para “promover a comunicação e a cooperação no mundo da moda” e criar “oportunidades para aspirantes a modelos” de Macau, de Hong Kong e de Cantão. Ontem, no salão de baile do Hotel JW Marriott, desfilaram 34 candidatas, três das quais seguiram para a fase final, agendada para o dia 12 do próximo mês, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

A organização do certame no território foi entregue à Associação de Intercâmbio Cultural de Macau. Rui Marcelo, dirigente do organismo, disse ao PONTO FINAL que o maior propósito foi dar “a oportunidade a que aspirantes a modelo possam aceder a esta indústria altamente competitiva, a indústria internacional da moda”. As 34 candidatas foram escolhidas de um total de 150 aspirantes a modelo: “O programa em si incluiu o tradicional desfile, incluiu também um leilão de caridade e actuações de artistas de música e de dança de Macau e da República Popular da China”, revelou Rui Marcelo. Para a realização do evento de ontem, a associação contou com o apoio não só dos próprios membros mas também de voluntários – mais de 150 pessoas envolvidas – e entidades particulares.

A Associação de Intercâmbio Cultural de Macau assinou um protocolo com a “International Fashion Supermodel” dos EUA para que até 2020 a semi-final do concurso internacional decorra no território: “Nos próximos três anos vamos organizar uma semi-final, mas se surgir a oportunidade de Macau, dependendo das circunstâncias, poder organizar uma final, é sempre algo que está em aberto”, frisou o dirigente.

A Associação de Intercâmbio Cultural de Macau foi criada em 2013 e “tem como âmbito a promoção e desenvolvimento de actividades de cariz cultural, mas, como o próprio nome indica, também o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre Macau e outras regiões. Mais com regiões aqui à nossa volta, mas nada impede que no futuro esse âmbito se alargue”, contou Rui Marcelo.

Algumas das actividades da associação são desenvolvidas em cooperação com organismos ou entidades locais. O dirigente atirou o exemplo das actividades de apoio a instituições de cariz social: desde 2014 que o grupo promove uma acção de angariação de bens de primeira necessidade para famílias carenciadas em cooperação com a Santa Casa da Misericórdia (SCM) e depois da passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, prestaram apoio ao lar de idosos da SCM.