Tiago e Fong Fong Guerra chegaram no sábado a Portugal

O casal de residentes do território, que no início do mês fugiu de Timor-Leste, aterrou no sábado em Lisboa. Tiago e Fong Fong Guerra foram em Agosto condenados a oito anos de prisão pelo crime de peculato, tendo posteriormente recorrido da sentença. A fuga do casal, a 9 de Novembro, criou tensão diplomática entre as autoridades de Díli e o Executivo de Lisboa.

Tiago e Fong Fong Guerra, os cidadãos portugueses que detêm também o estatuto de residentes e que fugiram para a Austrália do mês, depois de terem sido condenados por peculato pela justiça timorense, chegaram no sábado a Lisboa.

Um familiar do casal disse à agência Lusa que Tiago e Fong Fong Guerra sairam na sexta-feira de Darwin, no Norte da Austrália, onde permaneceram detidos desde o dia 9 de Novembro, depois de terem fugido de barco de Timor-Leste.

A fuga do casal casou tensão diplomática entre Portugal e Timor-Leste, com o assunto a suscitar criticas de dirigentes políticos e da sociedade civil. Artigos publicados na imprensa local exigiram investigações à embaixada de Portugal em Díli.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros português garantiu que a embaixada em Díli respeitou a legislação portuguesa ao atribuir passaportes ao casal.

Na sequência da fuga para a Austrália, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, ordenou a realização de um inquérito urgente à Inspeção Geral Diplomática e Consular, cuja conclusão foi entregue esta quinta-feira.

O casal Guerra renovou os respectivos cartões de cidadão no início deste ano, e mais recentemente foram emitidos passaportes portugueses, o que motivou críticas na imprensa de Timor-Leste: “Os cidadãos portugueses têm direito a documentos de identificação como cidadãos portugueses, independentemente da sua situação jurídica, desde que não violem certas disposições legais. Neste caso, não houve essa violação, segundo o inquérito a que procedemos, a legislação portuguesa aplicável foi cumprida e, portanto, os passaportes foram atribuídos, no cumprimento da lei”, referiu no sábado o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva.

Tiago e Fong Fong Guerra tinham sido condenados em Agosto por um coletivo de juízes do Tribunal Distrital de Díli a oito anos de prisão efectiva e a uma indemnização de 859 mil dólares por peculato, o crime que se aplica ao uso fraudulento de dinheiros públicos.

Os portugueses recorreram da sentença, considerando que esta padecia “de nulidades insanáveis” mais comuns em “regimes não democráticos”, baseando-se em provas manipuladas e até proibidas.

Um “pedido internacional de extradição para Portugal com detenção provisória” foi enviado à Procuradora-Geral da República portuguesa, Joana Marques Vidal, com conhecimento para a ministra da Justiça, Francisca Van-Dúnem, e para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, segundo uma carta do advogado do casal à qual a agência Lusa teve acesso.