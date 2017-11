TAP: Diogo Lacerda Machado abre as portas à saída de Fernando Pinto

O administrador não executivo da TAP, Diogo Lacerda Machado, disse no sábado que o Estado português “gosta muito” do presidente executivo da transportadora aérea, Fernando Pinto, mas, reconhecendo-lhe todo o mérito, este responsável sairá da empresa “quando entender”.

“O engenheiro Fernando Pinto é uma pessoa que merece toda a nossa admiração e reconhecimento, e a nossa homenagem. Sou um admirador incondicional. O que ele, e a equipa dele, fizeram pela TAP nestes 17 anos é absolutamente extraordinário: Sem capital, sem fundos próprios e com uma enorme dificuldade, com o lastro de um passivo que vem desde 1998, e conseguir privatizar a companhia”, disse o responsável no território à margem do 43.º Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo, que terminou no sábado.