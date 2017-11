Taivex Malo já tinha sido advertida em 2016

Com actividade suspensa por um período de meio ano, o Hospital de Dia Taivex Malo já tinha recebido, no ano passado, indicação para melhorar os serviços prestados, de acordo com uma nota de imprensa que cita o director dos Serviços de Saúde, Lei Chio Ion: “De facto a partir de 2016, recebemos a denúncia e, de acordo com os procedimentos, foram detectados alguns problemas durante a fiscalização de rotina. No início, foi dado tempo para [serem realizadas] melhorias. Mas não houve melhorias mesmo depois de várias advertências”, indico o responsável.

De acordo com o responsável pela Direcção dos Serviços de Saúde só mais recentemente foram detectadas irregularidades relativas aos serviços de procriação medicamente assistida, bem como em relação aos medicamentos oncológicos.