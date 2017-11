Situação laboral em Macau é “preocupante”, revela estudo do IFT  

Um estudo conduzido pelo Centro de Investigação do Turismo do Instituto de Formação Turística (IFT) deu a conhecer conclusões “um pouco preocupantes” no que diz respeito à força laboral em Macau. Os resultados demonstram que os trabalhadores de Macau se sentem menos satisfeitos com os seus empregos e insuficientemente compensados, apresentam uma vontade menor de continuar e experienciam mais stress do que em anos anteriores. De acordo com as conclusões da iniciativa, a satisfação geral em relação ao trabalho em Macau é de 3,38 numa escala com cinco pontos, tendo vindo a diminuir desde 2015, ano em que se registou a pontuação mais elevada.

De um modo geral, os trabalhadores que apresentaram um índice de satisfação mais elevado foram aqueles que trabalham nos sectores financeiro e alimentação e bebidas, que não são residentes locais e que são casados e com filhos. Em contraste, os empregados que se mostraram menos satisfeitos foram aqueles que trabalham nos sectores da construção e casinos e que trabalham por turnos.

Um outro estudo revelou que na escala de sete pontos que avalia as atitudes positivas com mulheres em cargos de gestão (WAMS), Macau registou uma pontuação de 4,79: “Apesar de a pontuação no capítulo WAMS ser ligeiramente acima do valor médio (de 4), é mais baixa do que as pontuações médias registadas noutros estudos, particularmente nos obtidos em países ocidentais”, indica o IFT em comunicado.

Factores como um salário mais elevado, posições elevadas, anos acumulados de experiência “não parecem influenciar visões estereotipadas de mulheres gestoras”. Pelo contrário, características pessoais como o género, idade e educação “parecem estar relacionadas de perto com visões estereotipadas de género e são explicadas pelo facto de um tal facto estar enraizado cultural, histórica e socialmente”.

O Centro de Investigação do Turismo identificou também preconceitos de género em vários graus em Macau com os empregados a preferirem responder perante um supervisor do mesmo género. Quando existe correspondência de género entre trabalhadores e supervisores, os primeiros expressaram uma maior vontade em continuar e mostraram-se mais satisfeitos com os seus trabalhos.