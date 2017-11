Serviços de Saúde promovem Lei de Controlo do Tabagismo  

Os Serviços de Saúde levaram a cabo uma actividade promocional de sensibilização para as novas normas relativas à Lei de Controlo do Tabagismo. De acordo com a nova legislação, que irá entrar em vigor a 1 de Janeiro do próximo ano, passa a ser proibido fumar em todos os recintos fechados, à excepção das salas de fumadores criadas para o efeito, e a menos de 10 metros das paragens de autocarros e de táxis. O cigarro electrónico passa a ser também objecto de controlo e as multas podem ascender às 1.500 patacas.

