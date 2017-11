Amanhã, entre as 7h e as 15h, o Instituto Cultural vai proceder à remoção de ervas daninhas na fachada das Ruínas de S. Paulo. Durante este período, o espaço em frente à fachada e as Ruínas de S. Paulo, incluindo o Museu de Arte Sacra e a Cripta, irão permanecer encerrados ao público. Para efeitos de segurança pública, serão colocadas vedações em frente à fachada.

