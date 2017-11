Rita Santos sugere recurso a agências de viagem de Macau na mediação entre Portugal e a China  

Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong estiveram na sexta-feira reunidos com a secretária de Estado do Turismo de Portugal. Rita Santos sugeriu a Ana Mendes Godinho que as operadoras de viagem portuguesas utilizem Macau como ponte de ligação com as operadoras da China Continental, de modo a ampliar o fluxo de turistas chineses. A conselheira sugeriu ainda que um funcionário da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) fique encarregue em Macau da promoção da oferta turística de Portugal.

Sílvia Gonçalves

A presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, esteve reunida na passada sexta-feira com a secretária de Estado de Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho. No encontro – em que também estiveram presentes os conselheiros do Círculo da China, Macau e Hong Kong, José Pereira Coutinho e Gilberto Camacho – Rita Santos sugeriu que as agências de viagens de Portugal utilizem Macau como ponte de ligação com os operadores da China Continental, de modo a fortalecer relações e ampliar o fluxo de turistas. A conselheira sugeriu ainda que um funcionário da AICEP fique responsável pela promoção do turismo de Portugal. Sugestão que Ana Mendes Godinho considerou “pertinente”.

“Eu sugeri que as operadoras de viagem de Portugal utilizem Macau como ponte de ligação com os operadores turísticos da China. Só assim, havendo contactos directos, é que se poderá convencer os chineses a ir para Portugal”, contou ontem Rita Santos ao PONTO FINAL, sobre a proposta apresentada a Ana Mendes Godinho na passada sexta-feira, no decorrer da reunião da secretária de Estado do Turismo com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas. “Ela achou bastante pertinente a nossa proposta e os conselheiros podem também dar apoio nesse aspecto”, acrescentou Rita Santos.

Mas as operadoras de viagens de Macau não seriam as únicas intermediárias entre Portugal e China, explicou a conselheira: “Seria através das agências de viagem de Macau, através de serviços públicos, nomeadamente o Turismo ou o IPIM, e também os conselheiros, para fortalecer mais essas relações. E também podem aproveitar que nós temos muitos estudantes em Portugal, chineses de Macau e da China, que podem dar apoio na tradução”, defendeu.

E de que modo podem os conselheiros intervir neste processo? “Eu conheço quase todas as agências de Macau. Quando estive no Fórum Macau apresentei muitas agências de Macau, para entrarem em contacto com agências de Portugal e já estão a ter relações de negócios”. Rita Santos considera que a indústria de turismo portuguesa não necessita de se chegar a Pequim ou Xangai para conquistar um maior fluxo de turistas chineses para Portugal: “Não vale a pena ir tão longe, a Xangai ou Pequim, porque com as novas políticas da República Popular da China e as novas LAG [Linhas de Acção Governativa], Macau vai estreitar relações com toda a província de Guangdong, que tem cento e tal milhões de habitantes. Essa zona já é suficiente para ir a Portugal com turistas, ou possivelmente como investidores”.

E não é tudo. Na reunião com a secretária de Estado do Turismo, Rita Santos sugeriu ainda um reforço do papel da AICEP nas relações do sector: “É preciso fazer o casamento. Da parte de Portugal é preciso reforçar mais a promoção do turismo através de Macau, reforçar o papel da AICEP. Arranjar uma pessoa na AICEP para fazer a promoção do turismo de Portugal, e, se possível, que seja bilingue”.

E que resposta receberam os conselheiros de Ana Mendes Godinho? “A secretária de Estado achou pertinente essa ideia de colocar uma pessoa para reforçar, acompanhar essa parte. Um elemento para fazer a promoção do turismo de Portugal, para que haja um maior número de turistas da China, de Macau, inclusivamente de Hong Kong, a ir a Portugal”.

Os conselheiros transmitiram ainda à governante portuguesa o apoio que dizem prestar a empresários que pretendem investir em Portugal, inclusive na importação de produtos portugueses: “A secretária de Estado disse que espera contar connosco para futuramente levar mais empresários para lá. E que em Portugal tem todo o gosto em nos receber para dar mais confiança aos investidores ou até a turistas que seleccionamos para irem a Portugal”, contou ainda Rita Santos.