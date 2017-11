Restaurantes no novo Terminal Marítimo só na primeira metade de 2018

Chou Chi Tak, director substituto dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), referiu ontem que 60 por cento dos espaços logísticos no novo Terminal Marítimo da Taipa já se encontram ocupados.

Em relação à restauração, o responsável indicou que existe já em funcionamento um espaço para comida ligeira, estimando que o Terminal Marítimo na Taipa irá acolher 14 restaurantes no futuro.

O processo continua em andamento através do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, de acordo com Chou Chi Tak. O director substituto da Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água espera que os mesmos venham a abrir ao público na primeira metade do próximo ano.