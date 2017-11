  Primeira ronda das eleições gerais no Nepal decorreu sem grandes incidentes  

Quase três milhões e meio de nepaleses começaram a votar ontem, pacificamente, mas com alguns incidentes, na primeira ronda das eleições gerais ao abrigo da Constituição de 2015, acabando com 18 anos de poder legislativo interino.

O incidente mais grave registado até agora nas eleições ocorreu no distrito de Bitadi, a 800 quilómetros a oeste de Katmandu, onde o exército nepalês desactivou uma bomba artesanal, disse à agência espanhola EFE o porta-voz da comissão eleitoral, Naba Raj Dhakal.

Dhakal acrescentou que a votação foi também perturbada na província de Dolakha, a cerca de 150 quilómetros a Leste de Katmandu, devido a incidentes entre membros do Partido Comunista do Nepal (UCPN-M, maoísta) e o Partido do Congresso (PN).

O Governo nepalês mobilizou 238 mil membros das forças de segurança “com capacidade para chegar a qualquer ponto (de votação) em 10 a 15 minutos”, disse um porta-voz do ministério da Administração Interna.

A primeira ronda das eleições realizou-se em 32 distritos (de um total de 77 no Nepal) que integram o cordão montanhoso do norte do país. A segunda ronda, no sul do Nepal (mais povoado), decorre apenas a 7 de Dezembro.