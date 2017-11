A partir de hoje e até 25 de Dezembro, o Instituto Cultural vai levar a cabo obras de melhoramento das instalações e do sistema de esgotos do Posto do Guarda-Nocturno do Patane. Durante o período em que decorrerem a intervenções, o corredor adjacente ao pátio interior do Posto do Guarda-Nocturno irá manter-se encerrado ao público. Contudo, o espaço de exposição continuará a funcionar regularmente.

