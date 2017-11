Passeio ao ar livre juntou duas centenas de participantes

Como forma de divulgar e promover a prática de actividades desportivas e de e melhorar a condição física da população do território, o Instituto do Desporto (ID) organizou ontem a iniciativa “Passeio Alegre ao Ar Livre em Movimento 2017”, que juntou cerca de duas centenas de pessoas.

De acordo com uma nota do ID, a iniciativa arrancou às dez da manhã, tendo os participantes efectuado as primeiras actividades recreativas em grupo no Centro de Formação Juvenil Dom Bosco, seguindo posteriormente para o Parque de Merendas da Barragem de Ka-Ho.

Ao longo do percurso, os presentes passaram por quatro locais distintos, tendo realizado actividades recreativas em cada um deles, regressando posteriormente ao Centro de Formação Juvenil Dom Bosco. No total, quem se associou à iniciativa percorreu um total de dois quilómetros.

Através da iniciativa, a organização deste tipo de actividades recreativas e desportivas tem como objectivo “intensificar a coragem e capacidade de resolução de problemas dos participantes”, bem como “estabelecer a cooperação e espírito de equipa entre os mesmos”, acrescenta a nota do Instituto do Desporto.

O organismo aproveitou ainda o encontro para fomentar “hábitos e estilos de vida saudável de prática de desporto e exercício físico ao longo da vida” naqueles que marcaram presença no evento.