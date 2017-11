“Oferta suficiente” é a chave para controlar custos da habitação

O argumento foi embandeirado na sexta-feira, na Assembleia Legislativa, pelo secretário para a Economia e Finanças. Lionel Leong defendeu, na resposta às interrogações dos deputados, que só é possível controlar os preços do imobiliário quando o território estiver dotado de “oferta suficiente”. O governante voltou a reiterar que a economia de Macau é uma economia livre e espera, como tal, que os preços da habitação continuem a subir.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, afirmou na sexta-feira, na Assembleia Legislativa, que, sem uma “oferta suficiente” no imobiliário, não é possível controlar os preços, apesar de o custo elevado da habitação ser uma das queixas mais frequentes entre os residentes do território.

“Macau é um mercado livre. Se não temos oferta suficiente, não podemos lançar medidas de controlo, o preço vai continuar a aumentar”, disse Lionel Leong, durante a apresentação sectorial das Linhas de Ação Governativa (LAG) na Assembleia Legislativa.

Os preços elevados da habitação são uma das maiores preocupações da população e constaram novamente das perguntas apresentadas pelos deputados.

Leong frisou que, no contexto actual, se o preço for controlado pelo Governo “o mercado vai auto ajustar-se e não vai resultar num efeito positivo”.

O responsável disse que “a informação sobre a oferta precisa de melhorar”, de modo a serem disponibilizadas informações como “quais são as fontes de procura, como se pode aumentar a oferta, ou quantas habitações vão ser construídas”.

A deputada Agnes Lam respondeu às palavras do governante indicando que Macau tem mais de 10 mil frações desocupadas.

O director dos Serviços de Finanças, Iong Kong Leong, afirmou que um imposto para fracções não ocupadas pode “incentivar os proprietários a disponibilizar as suas frações no mercado de arrendamento”, mas o Governo tem dúvidas sobre “quando uma fração pode ser considerada devoluta”: “Podemos só considerar o consumo de água e eletricidade? Pode correr o risco de as pessoas usarem manobras fraudulentas para corrigir esta situação”, disse Iong.

Em Outubro, o preço médio do metro quadrado das casas em Macau atingiu 117.360 patacas, mais 31 por cento que o registado no mesmo mês de 2016.

Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, o secretário para a Economia e Finanças disse também que o Governo “pretende favorecer”, através de benefícios fiscais, entre outras medidas, os residentes de Macau que vivam na vizinha província chinesa de Guangdong, em nome da integração regional: “Queremos criar uma Grande Baía. Macau, Hong Kong e Guangdong vão ser um grande conjunto. As regalias vão ser melhores”, disse.

Alguns deputados voltaram a criticar a política de contratação dos chamados Trabalhadores Não-Residentes (TNR), vindos de fora, pedindo que sejam fixadas quotas apertadas para cada sector profissional, consoante as necessidades: “Se começamos a contratar TNR, se abrirmos esta porta, qual é o impacto? Vai ser muito negativo, os locais perdem o emprego. Quais são os sectores que podem importar TNR? Qual é o número? Se um sector precisa de dois mil TNR, não importem quatro mil, senão tem impacto nos trabalhadores locais”, defendeu o democrata Au Kam San.

Lionel Leong frisou que estes trabalhadores são contratados para “colmatar a falta de locais” e acrescentou que já existe um “mecanismo de saída e controlo de TNR importados”.

O governante rejeitou a fixação de quotas específicas por área, afirmando que, “no mesmo sector, no mesmo local, pode haver condições de negócio diferente”.

“Por isso, não podemos ter só uma regra para aplicar a diferentes casos. Não íamos conseguir ajudar e dar resposta às necessidades das empresas. Temos de avaliar caso a caso, com rigor”, disse, garantindo que o número de trabalhadores de fora está a diminuir.

Já em relação à ocupação de cargos superiores nos casinos por locais, outra reivindicação dos deputados da ala dos Operários, o diretor dos Serviços de Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, disse que está a aumentar: “Entre Janeiro e Outubro de 2017, em comparação com mesmo período do ano passado, registou-se um aumento de 580 pessoas”, afirmou.