Número de utilizadores de transportes públicos aumentos nove milhões  

Durante este ano, o volume de passageiros dos autocarros públicos aumentou em nove milhões, de acordo com números avançados ontem por Kevin Lam Hin San, responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), à margem do “Dia de Convívio da Segurança Rodoviária”. O dirigente relembrou que, por cada utilizador de transportes públicos, o Governo paga 4,6 patacas do valor total do bilhete: “O público tem de pagar um pouco mais. O preço que nós propomos agora é também acessível. Além de que o dinheiro obtido com este aumento será utilizado para melhorar o serviço público”, defendeu.

Lam Hin San revelou também que o volume de passageiros registado nas horas de ponta da manhã e da tarde corresponde a mais de 65 por cento do valor total. Assim, o dirigente disse esperar que com o aumento das tarifas consigam ter “condutores suficientes para melhorar o serviço público através, por exemplo, da criação de novas rotas expresso e da mudança das rotas dos autocarros pequenos para veículos de média dimensão”.

Sobre o acordo com a transportadora Nova Era para colocar em circulação um autocarro piloto de 18 metros de comprimento, o director da DSAT disse que, actualmente, a concessionária apenas é autorizada a utilizar um veículo do género. A medida, implementada há cerca de dois anos, permite que este autocarro transporte o dobro dos passageiros do que os de 12 metros. A viatura tem circulado em várias zonas da cidade a diversas horas, referiu o director da DSAT: “É mais adequado lançar estes autocarros em rotas mais longas nas horas de ponta de forma a redireccionar os passageiros. Agora nós só permitimos um autocarro de 18 metros de comprimento para o público experimentar e dizer-nos o que pensa. O próximo autocarro irá seguir as expectativas do público”, garantiu Lam.

Questionado pelos jornalistas quanto à possibilidade de implementar novamente a faixa exclusiva para transportes públicos aos domingos e dias feriados na Avenida de Almeida Ribeiro, Lam disse que tal medida não foi reconsiderada. “Nós queremos deixar passar mais algum tempo para analisar a situação do tráfego antes e depois de deixar de usar a faixa especial para autocarros”, disse.