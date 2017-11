Macau elege 12 deputados para a Assembleia Nacional Popular a 17 de Dezembro  

Na sexta-feira ficou definido que a 17 de Dezembro serão eleitos os 12 representantes de Macau na 13.a Assembleia Nacional Popular. A decisão foi tomada na primeira reunião magna da Conferência de Eleição de Deputados de Macau à câmara parlamentar da República Popular da China. O encontro decorreu na sexta-feira na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental.

Elisa Gao

A primeira sessão plenária da conferência que vai eleger os deputados de Macau à 13.a Assembleia Nacional Popular realizou-se na última sexta-feira, no Centro de Conferências Internacionais da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental, no Cotai. O encontro foi presidido por Wang Chen, vice-presidente e secretário-geral da Assembleia Nacional Popular. A reunião contou com a participação de 430 membros da conferência eleitoral (são 481 no total, 51 estiveram ausentes), que elegeram um comité presidencial de 11 membros com 426 votos a favor e quatro abstenções. Este Comité ficará encarregue das futuras reuniões da Conferência Eleitoral.

Os onze membros do organismo foram previamente nomeados por Zhang Dejiang, presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular. Entre os nomeados estão o Chefe do Executivo, Chui Sai On, bem como o ex-líder do Governo, Edmund Ho. Depois da primeira reunião, Chui Sai On foi eleito como presidente executivo do comité presidencial.

As restantes nove personalidades escolhidas por Pequim são Ma Iao Lai, Lei Pui Lam, Eric Yeung Tsun Man, Ho Iat Seng, Vong Hin Fai, Susana Chou, Leong Heng Teng e Liu Chak Wan. De acordo com as indicações emanadas durante o encontro de sexta-feira, a nomeação dos deputados para o 13º ANP terá início a 26 de Novembro e terminará a 6 de Dezembro. A eleição para os representantes do território na 13.a Assembleia Nacional Popular será realizada na segunda sessão plenária da conferência eleitoral, a 17 de Dezembro.

Os residentes de Macau com cidadania chinesa, e com 18 ou mais anos, podem inscrever-se como candidatos. Estes terão de receber pelo menos 10 cartas de nomeação dos membros da conferência eleitoral e entregá-las pessoalmente antes do fim do prazo. Cada membro da conferência eleitoral não pode nomear mais de 12 candidatos.

O PONTO FINAL falou com Pa Ki Man, membro da conferência, do sector profissional, após a reunião plenária, que disse ainda não ter decidido quem nomear: “Não sei que membros pretendem fazê-lo, aqueles que o quiserem vão-se promover perante nós. Eu tenho que ver o seu programa político e as suas realizações primeiro”. Pa Ki Man, que é actualmente médico no Centro Hospitalar Conde de São Januário, é pela primeira vez membro do Comité Eleitoral, e diz esperar que os deputados recém-eleitos prestem mais atenção ao sector da saúde local. De acordo com Pa Ki Man, os candidatos devem ser todos provenientes da conferência eleitoral. Questionado sobre se gostaria de ser deputado, o clínico riu: “Ainda estou a aprender”.

O PONTO FINAL falou ainda com Un Iok Meng, conselheiro do Comité Executivo da Companhia de Electricidade de Macau, que esteve presente como membro da conferência eleitoral. Também Un Iok Meng disse não ter ainda nenhum nome escolhido: “Tenho que ver as suas plataformas e princípios políticos”. Questionado sobre como escolheria os nomeados, o conselheiro referiu: “Eu vejo habitualmente pelas suas realizações, por exemplo o irmão Leong (Lionel Leong), Si Ka Lon. Apoiá-los-ei. Quanto aos outros, vou ver o seu programa político, estimo que haverá cerca de 14 candidatos no total”.

No entanto, em Julho deste ano, Lionel Leong disse que não procuraria a reeleição como deputado local à 13.a sessão da Assembleia Nacional Popular. Nos últimos dois dias, Lao Ngai Leong e Chui Sai Peng, ambos deputados no âmbito da 12a legislatura da ANP, já anunciaram no WeChat que estão na corrida para a reeleição.