Lisboa foi eleita Capital Europeia do Desporto 2021, revelou no sábado à agência Lusa o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Duarte Cordeiro, na sequência do anúncio feito pela European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe).

Contactado pela agência Lusa, o também vereador do Desporto da CML, indicou que o anúncio foi feito no final de um jantar, em Lisboa, com a comunidade desportiva de Lisboa e o comité do ACES Europe, que realizou uma visita técnica à capital para avaliar as condições do evento.

“Não foi uma surpresa. Achámos sempre que Lisboa venceria”, disse o vice-presidente da CML, indicando que a capital portuguesa competia com Haia, na Holanda, onde o comité tinha estado anteriormente.

Na semana passada, o comité de avaliação ‘European Capitals and Cities of Sport Federation’ visitou Lisboa e o presidente daquele organismo, Gian Lupattelli, deu uma conferência de imprensa em conjunto com Duarte Cordeiro, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.