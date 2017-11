“Legends in Concert”: Tributo a Michael Jackson, Elvis Presley e Whitney Houston no Parisian

O teatro do empreendimento “The Parisian” vai receber o espectáculo “Legends in Concert”, um tributo a grandes nomes da música como Michael Jackson, Elvis Presley, Lionel Ritchie, Whitney Houston e Freddie Mercury. O concerto que, segundo um comunicado, tem sido repetidamente votado como o espectáculo de tributo número 1 em Las Vegas, vai subir ao palco nos dias 2, 3 e 4 de Fevereiro do próximo ano. Para além dos cinco intérpretes que dão vida aos artistas homenageados pelo tributo, o “Legends in Concert” apresenta também um “ensemble” de cantores e dançarinos que vão apresentar coreografias originais e ainda uma banda ao vivo.

“Cada um destes grandes intérpretes não se parece simplesmente com a estrela que representa mas usa a sua voz natural para prestar homenagem ao seu ícone musical. Os espectáculos de tributo ao vivo ‘Legends in Concert’ são conhecidos pelos seus cenários teatrais elaborados, fatos magníficos e uma vasta variedade de efeitos especiais incríveis que incluem efeitos multimédia de última geração, luzes, vídeo e efeitos de som”, escreve o mesmo comunicado.

O “Legends in Concert” é o espectáculo ao vivo de Las Vegas com maior longevidade, tendo atingindo já a marca dos 34 anos. Em 2015, o concerto foi votado como o “Best Tribute Show” pelo Las Vegas Review Journal.

Os bilhetes para o espectáculo “Legends in Concert” já estão à venda e podem ser adquiridos online na CotaiTicketing ou nas bilheteiras do Parisian, Venetian, Four Seasons, Sands e Sands Cotai Central. Os preços variam entre as 180 e as 480 patacas. Os detentores do “ICBC Sands Lifestyle Mastercard” têm direito a um desconto de 15 por cento.