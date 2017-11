Iémen: Sete presumíveis membros da Al-Qaeda mortos num ataque de um drone

Sete presumíveis membros da organização terrorista Al-Qaida foram mortos, na madrugada de domingo, num ataque com ‘drone’ no sul do Iémen, indicou um responsável dos serviços de segurança do país.

Os alegados extremistas iam a bordo de três veículos que seguiam da província de Chabwa (sul) com destino à de Baïda (centro), detalhou o mesmo responsável.

Os supostos membros da rede terrorista Al-Qaida foram atingidos por um “‘drone’ provavelmente norte-americano por volta da meia-noite e foram todos mortos”, disse a mesma fonte sob a condição de anonimato citada pela agência de notícias francesa AFP.

Os Estados Unidos são os únicos que operam ‘drones’ (aviões não tripulados) no Iémen e visam, com regularidade, a Al-Qaida na península arábica (Aqpa), que Washington considera como o mais perigoso braço daquela rede extremista.