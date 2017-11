Hacken Lee e Joey Yung na Arena do Cotai a 23 de Dezembro

O Cotai Arena acolhe a dois dias do Natal um espectáculo de uma das dupla mais conhecidas da cena musical asiática, Hacken Lee e Joey Yung. O concerto marca o regresso do duo de Hong Kong aos palcos locais, agora com o novo “Hacken Lee & Joey Yung Live Around the World in Macao”.

“O espectáculo vai combinar as duas vozes em novos arranjos originais das músicas mais conhecidas do público, enquanto apresentam uma narrativa musical de um romance com altos e baixos”, explica a Sands China em comunicado. O concerto inclui ainda um design de palco inovador e diversos efeitos visuais.

Hacken Lee e Joey Yung arrancaram com o projecto conjunto em 2005 com “Cannot Delay”, tema que ganhou um vasto leque de prémios na indústria da música na região da Ásia-Pacífico.

O concerto “Hacken Lee & Joey Yung Live Around the World in Macao” está agendado para as 20h do dia 23 de Dezembro. O valor dos bilhetes varia entre as 380 e as 1,480 patacas. Os ingressos podem ser adquiridos no Cotai Ticketing e no Macao Hong kong Seng Ticketing Network.