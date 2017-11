Há uma praga de mosquitos no Reservatório, mas são inofensivos

O elevado número de mosquitos detectado na zona do Reservatório ao longo dos últimos dias deixou alarmados vários utilizadores do circuito de manutenção situado na zona. A Direcção dos Serviços de Saúde recebeu várias queixas sobre a presença de um número anormal de insectos junto ao Reservatório Principal e enviou ao local uma equipa de inspectores com o propósito de tomar o pulso à situação. O organismo liderado por Lei Chin Ion confirma a praga, mas refreia os receios dos residentes: os insectos em causa são quironomídeos, uma espécie de mosquitos que não se alimenta de sangue humano e, como tal, não constituem um vector de transmissão de doenças.

Numa nota de imprensa enviada às redacções, os Serviços de Saúde garantem que o número elevado de mosquitos detectado não constituti motivo para alarme, dada a natureza inofensiva da espécie. O organismo informa ainda que a Primavera e o Outono são os períodos mais propícios à proliferação dos quironomídeos e que a espécie é habitualmente detectada em locais onde a luminosidade é maior. A proliferação dos insectos ter-se-á ficado a dever, e de acordo com os inspectores dos Serviços de Saúde, à multiplicação das fontes de luz existentes na zona durante o período do Grande Prémio de Macau. Com o fim da prova e a queda das temperaturas, os responsáveis pelo organismo esperam que o número de insectos caia paulatinamente ao longo dos próximos dias.

Ainda que os quironimídeos não suguem sangue humanos e não constituam um vector de transmissão de doenças como a febre de dengue ou a malária, a Direcção dos Serviços de Saúde alerta que “alguns indíviduos após o contacto com estes insectos podem manifestar reacções alérgicas” e aconselha o extermínio dos insectos em casos em que a presença do animal configure uma praga.

Apesar dos mosquitos detectados na zona do Reservatório se revelarem inofensivos, a Direcção dos Serviços de Saúde registou, durante o mês de Outubro um índice médio de propagação de mosquitos de 60 por cento, um valor superior ao registado em igual período do ano passado e que é visto já como alarmante por parte do organismo.

As autoridades de saúde do território solicitam à população que elimine com frequência as águass estagnadas, com o propósito de prevenir a propagação de doenças como a febre de dengue ou o Zika.

Os Serviços de Saúde instalaram, um pouco por todo o território, 860 mecanismos que permitem tomar o pulso à taxa de reprodução dos mosquitos, medindo desse modo o índice de propagação de mosquitos ao ar livre. As conclusões relativas aos dados obtidos em Outubro pelos funcionários da Direcção dos Serviços de Saúde responsáveis por acompanhar a evolução da febre de dengue no território dão conta de um cenário atípico, com o índice de propagação dos mosquito Aedes albopictus a atingir um valor médio de 70 por cento, um percentagem superior à registada ao longo dos últimos cinco anos pela mesma altura. Em média, a taxa de propagação de mosquitos registada em Outubro desde 2012 foi de 48,4 por cento.

As zonas do território onde a possibilidade de se contrair febre de dengue é maior, a julgar pelos níveis elevados de propagação de mosquitos, são o Porto Interior e o Fai Chi Kei, com 71,6 por cento e 70,4 por cento. Nas ilhas, o valor mais elevado foi registado em Coloane, com o indicador a situar-se nos 84,1 por cento.

A Direcção dos Serviços de Saúde lembra que até ao momento foram registados seis casos locais de nove casos importados de febre de dengue. Nos territórios vizinhos foram ainda identificados casos importados da doença por vírus Zika, uma patologia que deixou o mundo em alerta durante o ano de 2006.