Governo Central multa agências de viagens que ofereciam excursões ao Vaticano

Duas agências de viagens chinesas foram multadas por oferecerem excursões ao Vaticano, nação com a qual Pequim não tem relações diplomáticas, levando à retirada do destino da oferta turística, foi na sexta-feira noticiado.

De acordo com o Global Times, jornal em inglês do grupo Diário do Povo, órgão central do Partido Comunista Chinês (PCC), as agências Tuniu e Tongcheng foram multadas em 300.000 yuan por fazerem negócios com países que não figuram na lista de destinos aprovados pelas autoridades.

A oferta que disponibilizavam também incluía excursões ao arquipélago de Palau, no Pacífico, nação que também não mantém relações diplomáticas com a China.

As medidas foram tomadas na sequência de uma inspecção recente por parte das autoridades de turismo da China às ofertas das agências para o Outono e Inverno.

A lista de destinos autorizados pela China é composta por 127 países e passou a incluir, desde a semana passada, o Panamá, após o estabelecimento de laços diplomáticos entre os dois governos na sequência da ruptura dos laços do Panamá com Taiwan.