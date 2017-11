Futebol: Urawa Red Diamonds venceu Liga dos Campeões Asiáticos

Os japoneses do Urawa Red Diamonds conquistaram no sábado a Liga dos Campeões asiáticos de futebol pela segunda vez, uma década depois de terem vencido a prova pela primeira vez, ao derrotarem em casa os sauditas do Al-Hilal, por 1-0.

Após o empate a um golo registado na primeira mão, o brasileiro Rafael Silva assegurou o troféu aos nipónicos com um golo a dois minutos do fim do tempo regulamentar. O Urawa Red Diamonds sucede no historial de vencedores da principal competição de clubes asiática aos Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.